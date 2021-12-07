ناشئو العراق يرفعون راية التحدي لمواجهة لبنان

2021/12/07 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أكمل منتخبنا للناشئين استعداته لمواجهة لبنان اليوم ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.وقال مدرب الفريق حسن كمال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "الانتظار كان من مصلحة المنتخب العراقي لتجهيز الفريق من الناحية الفنية والبدنية بعد رحلة وصول متعبة وأعطتنا الفرصة لمتابعة الفريق السعودي واللبناني في مباراتهم الأولى وتحليل المنتخبين بصورة جيدة قبل مواجهتهم".وتابع أن "البطولات التي تتكون مجموعتها من ثلاثة فرق لا تتحمل الخسارة أو التعادل وسندخل مباراة لبنان بخيار الفوز ولا خيار آخر سوى الفوز لكي ننافس السعودية على زعامة المجموعة بعد فوزهم على لبنان في المباراة الأولى".وأضاف كمال أن "الأمور طيبة واللاعبين جاهزون وعازمون على تحقيق الفوز بعد الوحدة التدريبية الأخيرة التي أجريت يوم أمس ويجب أن نخرج بهذه المباراة بنتيجة جيدة جداً".

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