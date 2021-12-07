تحذيرات من تصاعد الهجمات الارهابية في العراق: هناك مخطط خطير! - عاجل

2021/12/07 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر القيادي في كتلة بدر، كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، من تصاعد الهجمات الارهابية في مدن عراقية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك مخطط مدعوم دولياً يهدف الى تصاعد الهجمات الارهابية في مدن عراقية مختلفة، والهدف من ذلك عرقلة سحب القوات الامريكية القتالية من العراق نهاية العام الحالي، بسبب وجود هكذا خروقات أمنية وعسكرية".

وبين أن "الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لفعل اي شيء وكل شيء من أجل بقاء قواتها القتالية لفترة اطول في العراق".

وأوضح أنها "ستعمل على تفعيل الخلايا الارهابية والهجمات الارهابية حتى تجد حجة وذريعة لبقاء جزء من قواتها بهدف تنفيذ مشاريعها في العراق وعموم المنطقة".

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