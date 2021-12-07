وفد امني يصل الى تونس للمشاركة بالمؤتمر الامني 45 لقادة الشرطة العرب

2021/12/07 | 09:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل الى تونس اليوم وفد امني برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشركة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية للمشاركة بالمؤتمر الامني 45 لقادة الشرطة العرب المقرر انطلاقه يوم غد الاربعاء./انتهى3

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