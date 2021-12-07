2021/12/07 | 09:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الامني عن تمكن الاستخبارات العسكرية من الاطاحة باحد الارهابيين في صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان انه: مفرزة استخبارية تمكنت من القبض على احد الارهابيين في منطقة الكراغول التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين .واضافت ان: المقبوض عليه هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح باحد الارهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح باحد الارهابيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).