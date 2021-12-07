وفد رفيع من الداخلية يصل إلى تونس

2021/12/07 | 09:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وفد ممثل عن وزارة الداخلية العراقية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، إلى تونس، صباح اليوم الثلاثاء.وقال إعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان، إنه “وصل وفد ممثل عن وزارة الداخلية برئاسة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، إلى دولة تونس الشقيقة”.واضافت، أن “الوفد سيشارك في المؤتمر الأمني 45 لقادة الشرطة العرب”.

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