2021/12/07 | 09:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع اقليم كردستان، بشأن إصدار لوحات أرقام موحدة باللغة الانكليزية، فيما أكدت عدم تخويلها المكاتب الخارجية لإصدار إجازة السوق الدولية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير تسجيل المركبات وإجازات السوق في المديرية العميد سالم غيث الدعمي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (7 كانون الاول 2021)، إن "المديرية توصلت إلى اتفاقات أولية مع إقليم كردستان بشأن لوحات المركبات بحسب اتفاقية (فينا) للسير، وتُجري حالياً نقاشات بشأن شكل اللوحة ولونها وآلية وضع الأرقام فيها لتكون بالشكل الجيد واللائق".

وأوضح أنَّ "اللوحات الجديدة ستمكن أصحاب المركبات من المرور عبر الدول"، مبينا أنَّ "بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلت معلومات غير صحيحة بشأن شكل اللوحة التي سيتمّ اعتمادها، إذ لم يتم حسم الموضوع حتى الآن".

من جهته، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد حيدر كريم وفق الصحيفة، إن "المديرية لم تقم بمنح المكاتب الخارجية تخويلاً لإصدار إجازة السوق الدولية".

وأشار إلى أن "هذه الصلاحية منوطة حصراً بالمديرية، إذ خصصت شعبة يرأسها ضباط لإصدار الإجازة الدولية".

ونبه كريم المواطنين من "مكاتب خارجية تدعي أنها مخولة بإصدار الإجازة الدولية، وعليه حذرت المديرية من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام بشأن هذا الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تكشف تفاصيل اتفاق مع إقليم كردستان بشأن لوحات السيارات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تكشف تفاصيل اتفاق مع إقليم كردستان بشأن لوحات السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).