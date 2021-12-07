بالفيديو.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية في سوريا

2021/12/07 | 09:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، الثلاثاء، إخماد حريق ناجم عن هجوم إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية غربي البلاد فجر اليوم.

ونقلت وكالة "سانا" عن محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال قوله اليوم، (7 كانون الاول 2021)، ان "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حاليا على تبريد الموقع".

وذكر التلفزيون السوري أن خمسة انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب "عدوان إسرائيلي" على ساحة الحاويات بالمرفأ، الأمر الذي دفع بعربات الإطفاء سريعا إلى موقع الهجوم.

وحسب مصدر عسكري سوري، فإن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مرفأ اللاذقية التجاري غربي سوريا.

سماع دوي إنفجارات هائلة الآن في منطقة ⁦ اللاذقية ⁩و محيطها في سوريا ومعلومات عن عدوان اسرائيلي ⁩#فريق_ثوار_فلسطين #شهداء_الاعداد pic.twitter.com/3d4AeLstA3

— 𓂆𝓡𝓔𝓔𝓜 𓂆 (@Reemiiey) December 7, 2021

#عاجلمن العدوان "الاسرائيلي" على محيط مرفأ #اللاذقية .



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— أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) December 7, 2021

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