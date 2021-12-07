أرامكو توقع إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.. إليكم قيمة عائداتها

2021/12/07 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة تاج الصناعة النفطية في السعودية صفقة تأجير وإعادة استئجار مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة

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