الهند: الفلاحون يهزمون مودي! - أرسلان غني

2021/12/07 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أرسلان_غني بعد معركة استمرت لمدة عام، هزم الفلاحون الهنود أخيراً حكومة مودي اليمينية وأسيادها الرأسماليين، مما أجبرهم على إلغاء قوانين الزراعة الرجعية الثلاثة.



هذا انتصار كبير للفلاحين تم تحقيقه من خلال النضال الشجاع الذي استمر بإصرار منذ سبتمبر/أيلول 2020.شهد هذا الصراع موجات من المد والجذر، لكن الفلاحين لم يستسلموا أبداً .



ينتشر شعور كبير بالبهجة بين مجموعات الفلاحين والآلاف في جميع أنحاء ا ......





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