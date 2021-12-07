السفسطة و الاغتصاب - احمد المغربي

2021/12/07 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي تم تشييد مدرسة المثالية الذاتية التي تشيع اليوم تحت أسماء مختلفة قبل قرون طويلة على يد السفسطائيين الذين وضعوا كل أسسها بشكل مبهر إذ صاغ السفسطائيون كل الأسئلة التي تُطرح اليوم حول أسس المعرفة و الأخلاق و لكونهم مزجوا بين الحسية و الذاتية في نظريتهم حول المعرفة فقد كانوا أيضا أول من صاغ الخطوط الرئيسية السوليبسيزم الذي يتجلى بشكل متباين في رؤى مختلفة كالرؤية الهيومية و الرؤية الماخية حول نظرية ال ......





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