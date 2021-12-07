2021/12/07 | 09:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت الدكتورة يفغينيا ديغتيانيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، المواد الغذائية التي تساعد على زيادة الهيموغلوبين في الدم.وتشير الخبيرة في حديث إلى وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن اللحوم الحمراء وفيتامين C تساعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواد غذائية لزيادة الهيموغلوبين المركز الخبري الوطني.

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