2021/12/07 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تصل الى النجف للقاء الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تصل الى النجف للقاء الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).