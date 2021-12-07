رقم ’ضخم’.. الكشف عن عدد ضحايا الألغام والمقذوفات في الأنبار

2021/12/07 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة، الثلاثاء، حصيلة بعدد ضحايا الالغام والمقذوفات الحربية في محافظة الأنبار.

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وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة ظافر محمود خلف، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (7 كانون الاول 2021)، إن "عدد الشهداء والمصابين الذين تم تسجيلهم في برنامج المسح الميداني للكشف عن اعداد ضحايا الالغام والمقذوفات الحربية في محافظة الانبار، بلغ نحو 10 آلاف في شاهد آخر على حجم الدمار الذي لحق بالمدن بعد سيطرة العصابات الارهابية عليها".

وأضاف، أن "هناك عدداً من الاهداف لإقامة تلك المسوحات منها تقديم المساعدات اللازمة للمصابين كالاطراف الاصطناعية واقامة برامج تساعدهم على الاندماج في المجتمع، لاسيما ان وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة تشتركان بالمسح، فضلا عن تعريف الاعلام الدولي بحجم الدمار الذي تخلفه تلك الحروب وامكانية الحصول على الدعم المالي منها".

وبين، ان "الدائرة اطلقت مؤخرا برنامج المسح في محافظة النجف، وثم سيتم تنفيذه في نينوى او تكريت، حيث يتم الحرص على شمول جميع المحافظات بتلك المسوحات وصولاً الى نهاية العام 2022".

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