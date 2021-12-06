مصر: وضع أكوام من الرمل على سكة قطار.. من فعل ذلك وما السبب؟ (صورة)

2021/12/07 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن سائق قطار في مصر، من تفادي كارثة محققة إثر وضع أحد الأشخاص أكواما من الرمل على سكة الحديد في دائرة قسم شرطة العلمين.

حيث فوجئ قائد قطار مطروح - الإسكندرية بوجود كمية من الرمل على قضبان السكة، لتتكشف لاحقا هوية من وضعها والأسباب.

ووفقا للتحريات فأن أحد الشهود وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين، أكد أنه رأى "حفارا" (مركبة زراعية) عند عبوره خط السكة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية قائد الحفار ليتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وقالت إن جهود أجهزة وزارة الداخلية كشفت تداول صورة على "فيسبوك" تحت عنوان "محاولة فاشلة من أهل الشر".

كما ذكرت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته قال إنه وضع كمية من الرمال على شريط السكة لإنشاء معبر غير شرعي، حتى يتمكن من العبور بالحفار وقيادته تفاديا لسيره مسافة طويلة، بحسب روسيا اليوم.

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