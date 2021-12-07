الصين وروسيا في المحادثات النووية.. تعويل اضطراري وسط مخاوف من الأولويات

2021/12/07 | 09:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تعرض المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لخطر الانهيار، تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن احتمال الاضطرار إلى الاعتماد على اثنين من أكبر منافسيها الدوليين، روسيا والصين، لإنهاء المواجهة النووية مع إيران، حسبما تقول وول ستريت جورنال.

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