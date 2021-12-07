ضبط منظومة انترنت غير مرخصة تستخدمها شركة أجنبية في البصرة

2021/12/07 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من ضبط منظومة إنترنيت فضائية غير مرخصة قانونا تستخدمها إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع شركة نفط البصرة.وقالت الهيئة في بيان، بأن “عمليات البحث والتحري التي قامت بها مديرية تحقيق البصرة بالتعاون مع لجنة فنية من هيئة الإعلام والاتصالات أسفرت عن ضبط منظومة إنترنيت فضائية، مبينة أن […]

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