مهرجان البحر الأحمر السينمائي ينطلق في جدة.. حلم السينمائيين السعوديين أصبح حقيقة

2021/12/07 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما كان حلمًا للسينمائيين السعوديين، تحقق أخيرًا، بافتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الإثنين، في القلب التاريخي لمدينة جدة، المصنف ضمن قائمة مواقع التراث العالمي وفق اليونيسكو

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