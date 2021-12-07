ظلام دامس يُغرق القارة القطبية الجنوبية.. والسبب كسوف كلي للشمس

2021/12/07 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلب كسوف الشمس الكلي بضع دقائق من الظلام الدامس إلى القارة القطبية الجنوبية، التي عادة ما تشهد ضوء النهار المستمر خلال موسم الصيف.

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