2021/12/07 | 10:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مدير عام دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، حصيلة بعدد ضحايا الالغام والمقذوفات الحربية في محافظة الأنبار.وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة ظافر محمود خلف، في تصريح صحفي، إن “عدد الشهداء والمصابين الذين تم تسجيلهم في برنامج المسح الميداني للكشف عن اعداد ضحايا الالغام والمقذوفات الحربية في محافظة الانبار، بلغ نحو 10 آلاف في شاهد آخر على حجم الدمار الذي لحق بالمدن بعد سيطرة العصابات الارهابية عليها”.وأضاف، أن “هناك عدداً من الاهداف لإقامة تلك المسوحات منها تقديم المساعدات اللازمة للمصابين كالاطراف الاصطناعية واقامة برامج تساعدهم على الاندماج في المجتمع، لاسيما ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رقم “ضخم”..



الكشف عن عدد ضحايا الألغام والمقذوفات في الأنبار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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