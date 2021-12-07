النزاهة: ضبط منظومة انترنت غير مرخصة تستخدمها شركة أجنبية في البصرة

2021/12/07 | 10:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من ضبط منظومة إنترنيت فضائية غير مرخصة قانونا تستخدمها إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع شركة نفط البصرة.وقالت الهيئة في بيان، بأن “عمليات البحث والتحري التي قامت بها مديرية تحقيق البصرة بالتعاون مع لجنة فنية من هيئة الإعلام والاتصالات أسفرت عن ضبط منظومة إنترنيت فضائية، مبينة أن المنظومة عبارة عن طبق فضائي كبير الحجم غير مرخص من الجهات الأمنية التي تمنع استخدامه إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة العراقية حصرا”.وأضافت الدائرة أن “المنظومة تستخدم لتقديم خدمات انترنيت خارج منظومة بوابات النفاذ العراقية، ولا يمكن السيطرة على المعلومات النافذة عن طريقها في […]

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