بالصور.. بلاسخارت تصل النجف

2021/12/07 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء، إلى محافظة النجف.

وقالت الوكالة الرسمية اليوم، (7 كانون الاول 2021)، إن "بلاسخات وصلت إلى النجف عبر المطار الدولي في المحافظة".

وأضافت أن "مدير المطار كان في استقبالها".

دون ذكر المزيد من التفاصيل وأسباب الزيارة.

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