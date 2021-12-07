النزاهة تكشف تفاصيل عملية ضبط منظومة انترنت فضائية غير مرخصة

2021/12/07 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط منظومة انترنت فضائية غير مرخصة في البصرة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، أن "عمليات البحث والتحري التي قامت بها مديرية تحقيق البصرة بالتعاون مع لجنة فنية من هيئة الإعلام والاتصالات أسفرت عن ضبط منظومة إنترنيت فضائية"، مبينا أن "المنظومة عبارة عن طبق فضائي كبير الحجم غير مرخص من الجهات الأمنية التي تمنع استخدامه إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة العراقية حصرا".

وأضافت الدائرة، أن "المنظومة تستخدم لتقديم خدمات انترنيت خارج منظومة بوابات النفاذ العراقية، ولا يمكن السيطرة على المعلومات النافذة عن طريقها في حالة استخدامها من قبل الشركات الأجنبيـة"، مشيرا إلى أن "التحريات قادت إلى استخدامها من قبل إحدى شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع هيئة تشغيل غرب القرنة/1 في شركة نفط البصرة".

وأوضحت، ان "العملية أسفرت عن ضبط ثلاث حاويات حديدية حجم (40) قدما تحتوي على كاميرات مراقبة مختلفة الأنواع والأحجام، وثلاث منظومات تراسل (المايكروف)، وأجهزة خزن المعلومات، إضافة إلى أجهزة الاتصالات البينية (موترلا)، وموبايلات نوع (بلاك بيري)، وأجهزة تستخدم في الاتصالات تم إدخالها دون موافقات أصولية من هيئة الإعلام والاتصالات التي لا تمنح إجازة استخدام مثل هذه المنظومات؛ لدواع أمنية واقتصادية".

وتابع "كما تم خلال العمليـة، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، ضبط كيبلات ضوئية لنقل البيانات، و(سيرفرات)، ومقسم شبكات الإنترنيت، وناقل الموجة، وأجهزة قياس قدرة الكيبل الضوئيـة، فضلا عن شاشات كبيرة وشاشات حاسبات متعددة وجديدة تم إدخالها إلى العراق عام 2019 دون موافقات أصولية".

جدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في أيلول الماضي أنها تمكنت من ضبط جهاز إلكتروني في ميناء أم قصرغير مسموح استخدامه داخل العراق، مبينة أن الجهاز يستخدم بعمليات التهريب ونقل المعلومات عن الشاحنات والبضائع الداخلة والخارجة من الميناء، وفقا للبيان.

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