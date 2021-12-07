2021/12/07 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخيم نوع من الضبابية على الحالة الاقتصادية الحقيقية للاقتصاد الصيني، في ظل قيود على البيانات الرسمية المتاحة للجمهور، وقوانين جديدة تقيد الوصول إلى المعلومات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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