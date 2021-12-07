2021/12/07 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.وذكر مكتب الصدر في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفديو..



بلاسخارت تلتقي الصدر في النجف المركز الخبري الوطني.

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