2021/12/07 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن يتجاوز سعر الخام 75 دولارا للبرميل.وقال عبد الجبار في مقابلة متلفزة، إن “أوبك تحاول أن “تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي” يحافظ على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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