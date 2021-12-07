2021/12/07 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بأن مفاوضات تجديد عقد مهاجمه المصري محمد صلاح مع النادي تحتاج للوقت، مشيرا إلى أن اللاعب بخير في صفوف فريقه.وأكد محمد صلاح في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلوب يتوخى الحذر: تمديد عقد صلاح ليس كتناول الشاي المركز الخبري الوطني.

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