2021/12/07 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يتواصل غياب سيرخيو راموس عن فريقه باريس سان جرمان، وبالتالي لن يكون بصحبة زملائه اليوم الثلاثاء، في المباراة ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بحسب ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية.وجاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس سان جيرمان يعلن غياب راموس عن لقاء بروج المركز الخبري الوطني.

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