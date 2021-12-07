مقامات عشق مؤجلة - فاطمة الفلاحي

2021/12/07 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي .31.لن أنكث العهد،سأسكبك ضوءًا في فنجاني،وأرتشفك حد التبتل.32.يَممتهُ من العابرات على شفاه الريح،وعلى جيدها علقته كتميمة وجد،يقتسمان ألحانها.33.يدنو من روحها، ويعانقها بدفء مستطاب.34.ذات احتراق سأكون ذاك الدخان المنثال من رأسك،ويدندن همهماتك.35.تهيم روحه في آخر التسابيح،وآخر التراشقات البركانية المنهمرة من علٍ،ويهد ......





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