وفد من البيشمركة يصل بغداد لتنسيق وتوحيد المواقف الأمنية

2021/12/07 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني زار وفد من وزارة البيشمركة، الثلاثاء، بغداد، لبحث الوضع الأمني، والتعاون أمام الوضع الحالي للمنطقة وخطورة الهجمات الإرهابية، وحل المشاكل مع الجيش العراقي.وقالت وزارة البيشمركة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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