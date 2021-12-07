2021/12/07 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لطقس البلاد في الأيام المقبلة.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “طقس اليومين المقبلين سيكون غائم إلى غائم جزئي مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



غائم جزئي مع فرص لتساقط الأمطار المركز الخبري الوطني.

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