2021/12/07 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امطار في هذه المناطق..تعرف على طقس العراق - عاجل

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