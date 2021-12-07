الخطوط الجوية تسير غدا 35 رحلة داخلية وخارجية

2021/12/07 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الخطوط الجوية العراقية، تسيير 35 رحلة يوم غد الاربعاء ،بواقع 13 رحلة داخلية و22 رحلة خارجية من والى مطارات البلاد ./انتهى3

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