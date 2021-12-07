مباريات مثيرة اليوم بالجولة السادسة من دوري ابطال اوربا

2021/12/07 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري ابطال اوربا .وتقام في الساعة 8 و45 دقيقة مساء مباراتان بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه كلوب بروج البلجيكي ضمن مباريات المجموعة الاولى ..والمباراة الاخرى ضمن المجموعة نفسها تجمع لايبزغ الالماني بضيفه المان سيتي الانكليزي.و تقام في الساعة 11 مساءا تقام 6 مباريات بين بورتو البرتغالي واتلتيكو مدريد الاسباني وميلان الايطالي وليفربول الانكليزي ضمن مباريات المجموعة الثانية .وبروسيا دورتموند الالماني وضيفه بشتكاش التركي واياكس امستردام الهولندي وضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضمن مباريات المجموعة الثالثة.وضمن المجموعة الرابعة يلتقي ريال مدريد الاسباني وانتر ميلان الايطالي وشاختار الاوكراني وشيريف المولدافي./انتهى3

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