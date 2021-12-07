تلفزيون الناصرية: إصابات كورونا في ذي قار ترتفع أمام حالات الشفاء اليوم 



تلفزيون الناصرية: إصابات كورونا في ذي قار ترتفع أمام حالات الشفاء اليوم 
2021/12/07 | 10:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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