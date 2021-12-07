أول تعليق من التيار الصدري حول زيارة بلاسخارت للصدر

2021/12/07 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد القيادي في التيار الصدري، رياض المسعودي، الثلاثاء، أن زيارة مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت إلى زعيم التيار مقتدى الصدر، ستبحث جملة ملفات.

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وقال المسعودي، في تصريح لـ"ناس" (7 كانون الأول 2021) إن "الزيارة تأتي لبحث ملف تشكيل الحكومة، وسماع رؤية الصدر، بشكل مباشر، وكذلك طرح رؤية الأمم المتحدة والرأي الدولي، للخروج من هذه الأزمة بشكل مبسط".

وأضاف، أن "بلاسخارت تحمل في جعبتها جملة خيارات وطروحات، للوصول إلى نتائج قبل إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي"، مشيراً إلى أنها "بدأت جولتها في البيت الشيعي، قبل عقد لقاءات مع الأطراف الأخرى".

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