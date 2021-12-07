2021/12/07 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدخل القواعد الجديدة المصممة لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” التي ستلزم المسافرين بإجراء اختبار كوفيد19 قبل المغادرة إلى إنجلترا، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وسيُطلب من جميع المسافرين إجراء اختبار ما قبل المغادرة، وسط تحذيرات من أن الوقت بين الإصابة ونشر العدوى قد يكون أقصر مع السلالة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحذر وزير الصحة ساجد جاويد من أن المتحور الجديد ينتشر داخل المجتمعات المحلية، ولا يقتصر على السفر الدولي فقط.

وجاء القرار بشأن اختبارات ما قبل المغادرة بعد دعوات من حزب العمال لتنفيذ هذا الإجراء.

ويعني هذا أن أي شخص يسافر إلى المملكة المتحدة من بلدان ليست على القائمة الحمراء سيطلب منه إجراء اختبار كوفيد19 قبل المغادرة بـ48 ساعة كحد أقصى من السفر، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة به.

وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فلن يسمح له بالسفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تفرض قواعد جديدة للمسافرين تهدف إلى إبطاء “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تفرض قواعد جديدة للمسافرين تهدف إلى إبطاء “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).