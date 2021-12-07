2021/12/07 | 10:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من البيشمركة في بغداد لبحث الوضع الأمني و"حل المشاكل مع الجيش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من البيشمركة في بغداد لبحث الوضع الأمني و"حل المشاكل مع الجيش") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من البيشمركة في بغداد لبحث الوضع الأمني و"حل المشاكل مع الجيش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).