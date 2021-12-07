الطقس: هطول الامطار وتساقط الثلوج في هذه المناطق

2021/12/07 | 10:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الثلاثاء، الى تساقط الأمطار في عدة مناطق من البلاد، بتأثير منخفض "جبهوي" قادم من اليونان.

حدد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الثلاثاء المدن والمناطق التي ستتساقط فيها الأمطار في العراق بتأثير منخفض "جبهوي" قادم من اليونان.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له تابعها NRT عربية، (7 كانون الاول 2021)، إن "منخفضا جويا جبهويا يتمركز حاليا على شرق اليونان و متوقع أن يسبب هطولات تمتاز بالغزارة على سواحل بلاد الشام ومناطق من اليابسة فيها".

وأضاف عطية، انه "سيكون تأثيره على العراق محدودا في بعض مناطق من مدن شمال البلاد واجزاء من الوسطى"، لافتا الى ان "الرياح تبدأ بالتحول التدريجي خلال نهار اليوم والليلة الى جنوبية شرقية في كافة المدن، مع نشاط متوقع نهار يوم الاربعاء لتصل هباتها الى 60 كم بالساعة تتأثر بها اغلب المدن عدا الجنوبية منها وشمال شرق البلاد".

ونوه إلى أن "هطول زخات من الامطار الرعدية متوقع مساء او بعد ظهر يوم الأربعاء، وتشمل مدن (نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية ومناطق من صلاح الدين وديالى)"، مبينا أن "هناك توقعات ضعيفة بأن تشمل الامطار العاصمة بغداد والانبار وواسط وبابل ليل الاربعاء/ الخميس".

وتوقع عطية، "هطولا ثلجيا شمال اربيل وشرق دهوك، مردفا بالقول إن هذه الحالة تنتهي نهار الخميس مع إستمرار الهطول الثلجي على مرتفعات دهوك وشمال اربيل ".

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