دراسة تكشف طريقة الحصول على

2021/12/07 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة بريطانية جديدة، نشرت الاثنين، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر مثلا، وجرعة ثانية من لقاح مودرنا بعد تسعة أسابيع، كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم.

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