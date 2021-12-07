2021/12/07 | 10:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YJFDO8OVLV4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو .. الصدر يستقبل بلاسخارت في النجف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو .. الصدر يستقبل بلاسخارت في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).