النزاهة تضبط منظومة إنترنيت غير مرخصة لإحدى الشركات الأجنبيَّة

2021/12/07 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط منظومة إنترنيت فضائيَّةٍ غير مُرخَّصةٍ قانوناً تستخدمها إحدى الشركات الأجنبيَّة المُتعاقدة مع شركة نفط البصرة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “عمليَّات البحث والتحرّي التي قامت بها مُديريَّة تحقيق البصرة بالتعاون مع لجنةٍ فنيَّةٍ من هيئة الإعلام والاتصالات أسفرت عن …

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