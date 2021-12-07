2021/12/07 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل… بلاسخارت في منزل الصدر بالنجف النور نيوز/ بغداد أستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، مالممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، جينين هينيس بلاسخارت في منزلة بمحافظة النجف.

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