يمكن لهذه الكائنات العيش لمائة عام.. تعرف إلى

2021/12/07 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع كهف Postojna على بُعد ساعة واحدة بالسيارة جنوب غرب عاصمة سلوفينيا، ليوبليانا، وهو واسع جداً إلى درجة أنه يتميز بخط سكة حديد خاص به.وتُعتبر كائنات صغيرة الحجم، أي صغار التنانين إحدى عوامل الجذب الرئيسية في كهف "Postojna".

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