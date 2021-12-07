القبض على متهم سرق 300 مليون دينار من منزل في بغداد

2021/12/07 | 10:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم سرق أكثر من 300 مليون دينار من أحد الدور السكنية.

وذكرت المكافحة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد مكتب إجرام بغداد الجديدة من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ مالي قدره (300) مليون دينار عراقي من أحد الدور السكنية ضمن منطقة البلديات شرق بغداد".

وأوضح البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي".

وأشار إلى أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بتزوير وكالة عجلات، وكتب إدارية وآخرين بسرقة الدراجات النارية، ودراجات التك تك، ومتهمين بسرقة العجلات، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون".

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