2021/12/07 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن زادت 5% في الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي.وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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