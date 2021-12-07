المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء العام في مصر - منى أباظة

2021/12/07 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_أباظة اجتذبت المساحات الكبرى مثل المحطات والمطارات ومراكز التسوّق اهتمام علماء الاجتماع الحضريين خلال السنوات الماضية (شيلدز، ١-;-٩-;-٨-;-٩-;-؛ جوزيف، ١-;-٩-;-٩-;-٦-;-).



ألهمت هذه المساحات العامة– كالتي عرّفها عالم الاجتماع الفرنسي إسحق جوزيف (١-;-٩-;-٩-;-٦-;-) بأنها «مساحات مرور» (espaces de passage) أو «أماكن- حركة»(lieux-movements) – علماءَ الاجتماع الحضريين لإعادة ......





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