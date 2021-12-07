مواطنون يسددون كرات الغضب باتجاه المنتخب ورسن يستلم موقع الدفاع

2021/12/07 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة لاعبين قطريين هزموا المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة.

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