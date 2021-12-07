التيار الصدري يعلق على زيارة بلاسخارت للنجف ولقائها مقدتى الصدر

2021/12/07 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في التيار الصدري، رياض

المسعودي، الثلاثاء، أن زيارة مبعوثة

الأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت

إلى زعيم التيار مقتدى الصدر، ستبحث

جملة ملفات.





وقال المسعودي، في تصريح صحفي اليوم (7

كانون

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