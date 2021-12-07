2021/12/07 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقاطع فيديو توثق نصب عناصر جماعة الحوثي في اليمن لمنصات صواريخ في المناطق السكنية باليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الإعلام اليمني يعلق على فيديوهات "توثق" نصب الحوثي منصات صواريخ بالأحياء السكنية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الإعلام اليمني يعلق على فيديوهات "توثق" نصب الحوثي منصات صواريخ بالأحياء السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).