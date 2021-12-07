“تقدم” تنشر الصور الأولى لانفجار البصرة

2021/12/07 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة البصرة، مما ادى الى سقوط 7 جرحى و6 شهداء جراء الانفجار.

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